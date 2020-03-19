Новый чип ЛЭТИ для смарт-часов не имеет аналогов в стране

Новинка уже прошла лабораторные испытания, а разработчики подали заявку на патент.

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете ЛЭТИ создан новый отечественный OEM-модуль для носимых устройств, предназначенный для непрерывного мониторинга сердечного ритма. По заявлению разработчиков из Биотехнического института СПбГЭТУ ЛЭТИ, этот чип является самым миниатюрным среди всех российских аналогов, при этом его точность сопоставима с лучшими мировыми образцами.

Модуль представляет собой сверхкомпактную микросхему, которую можно встраивать в умные часы, фитнес-браслеты и даже подвески. Ключевые преимущества разработки — низкое энергопотребление и невысокая себестоимость производства, что делает её доступной для массового внедрения. В настоящее время новинка успешно прошла лабораторные испытания, а учёные уже подали заявку на получение патента.

Сфера применения модуля не ограничивается носимой электроникой. В перспективе его планируют использовать для контроля состояния водителя, встраивая в автомобильные рули, а также для биометрической идентификации человека по уникальному сердечному сигналу.

Эксперты положительно оценивают этот шаг к технологической независимости, однако обращают внимание на серьёзные препятствия. Разработке предстоит пройти клиническую валидацию, наладить серийное производство и выдержать конкуренцию с мировыми лидерами рынка, такими как Apple и Samsung. Кроме того, в России пока отсутствует массовый выпуск потребительских гаджетов, в которые можно было бы встраивать такие чипы, а импортозамещение одного компонента не решает системных проблем отрасли.

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Фото: Piter.tv