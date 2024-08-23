Новый томограф установили в Токсовской больнице

Приобретение оборудования было осуществлено за счет средств областного бюджета в рамках программы "Развитие здравоохранения в Ленинградской области".

Токсовская больница обзавелась новым оборудованием для предоставления современных медицинских услуг пациентам. Круглосуточный стационар больницы оснастили новейшим аппаратом компьютерной томографии Philips Access CT.

Philips Access CT представляет собой современную и безопасную модель с обширным спектром клинических приложений. Он позволяет проводить исследования головного мозга, коронарных сосудов, грудной клетки и органов брюшной полости, как отметили в пресс-службе комитета по здравоохранению. Благодаря ему врачи могут получить четкое представление об анатомических структурах и патологиях пациента, формируя максимально полную диагностическую картину.

Томограф оказывает минимальное воздействие радиационного излучения на пациента. Приобретение оборудования было осуществлено за счет средств областного бюджета в рамках программы "Развитие здравоохранения в Ленинградской области".

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчинской больнице спасли 95-летнюю пациентку с острым коронарным синдромом.

Видео: Telegram / Комитет по здравоохранению Ленобласти