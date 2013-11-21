В Гатчинской больнице спасли 95-летнюю пациентку с острым коронарным синдромом

После операции женщину перевели из реанимации в палату кардиологического отделения.

95-летняя женщина пережила инфаркт благодаря врачам из Гатчины. Ее доставили в московскую больницу из Луги, где врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца и острый коронарный синдром. Это серьезный диагноз, который трудно преодолеть даже молодым пациентам. Однако бабушка с самого начала была настроена на выздоровление, и ее болезнь удалось победить благодаря опыту врачей.

Пациентку успешно прооперировали. Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Вячеслав Миронов и рентгенэндоваскулярный хирург Марина Меликсетян провели коронарографию и стентирование огибающей артерии всего за 45 минут. После операции женщину перевели из реанимации в палату кардиологического отделения.

Сейчас пожилая женщина чувствует себя хорошо. Её выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

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Фото: комитет по здравоохранению Ленобласти