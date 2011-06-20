В Детской больнице Ленобласти ввели новую методику лечения младенцев от гипераммониемии

В медицинском учреждении был установлен анализатор PocketChem BA PA-4140. Он работает на основе метода микродиффузии и способен быстро и точно измерять уровень аммиака в крови недоношенных и новорожденных детей.

В детской областной больнице была внедрена новая методика определения гипераммониемии у младенцев. Больницу оснастили портативным анализатором, который может определить уровень аммиака в крови маленьких пациентов.

Как сообщили в комитете по здравоохранению Ленинградской области, в медицинском учреждении был установлен анализатор PocketChem BA PA-4140. Он работает на основе метода микродиффузии и способен быстро и точно измерять уровень аммиака в крови недоношенных и новорожденных детей. Повышенный уровень аммиака особенно опасен для малышей, поскольку их организм еще не полностью адаптирован и не способен эффективно выводить токсины.

Диагностика поможет выявить проблему на ранней стадии, своевременно скорректировать состояние ребенка и улучшить качество ухода за недоношенными детьми. Анализатор позволит врачам детской областной больницы быстрее и точнее реагировать на критические состояния у детей.

Ранее мы сообщили о том, что число обращений в скорую помощь снизилось в Ленобласти.

Видео: Telegram / Комитет по здравоохранению Ленобласти