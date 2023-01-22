Число обращений в скорую помощь снизилось в Ленобласти

Наиболее распространенной причиной обращений остаются заболевания сердечно-сосудистой системы, по этому поводу было выполнено 2455 вызовов.

За прошедшую неделю в Ленобласти уменьшилось количество обращений в службу скорой помощи и госпитализаций. Эти данные были предоставлены пресс-службой регионального правительства.

С 5 по 11 августа служба скорой помощи обработала 9583 вызова, что на 280 меньше, чем неделей ранее. Количество вызовов к детям сократилось на 213 раз.

Наиболее распространенной причиной обращений остаются заболевания сердечно-сосудистой системы, по этому поводу было выполнено 2455 вызовов. Изменения погоды могут вызывать у пациентов недомогание и колебания давления.

Служба скорой помощи также помогла 16-дневной девочке, которая подавилась смесью, посинела и перестала дышать. Врач скорой помощи Богдан Гуменко использовал специальный насос для очистки верхних дыхательных путей, что позволило ребенку откашляться и начать дышать самостоятельно.

Ранее мы сообщили о том, что объем депозитов петербуржцев и жителей Ленобласти вырос на 20%.

Фото: Piter.TV