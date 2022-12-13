Новый ЖК в Колпино появится на территории бывшего кирпичного завода

Проект подразумевает строительство нескольких 10-этажных домов общей площадью 97,2 кв.м.

На территории бывшего кирпичного завода на Загородной улице в Колпино планируется строительство нового ЖК на 1589 квартир. Недавно Госстройнадзор выдал разрешение на проведение работ. Его получила компания ООО "Загородная, 71" (входит в "Охта Групп").

Площадь участка, который ранее занимал один из объектов кирпичного завода "Победа", составляет 5 га. Автором проекта выступает архитектурная мастерская "Интерколумниум". Концепцию разработали в 2017 году, её основные параметры почти не изменены.

Проект подразумевает строительство нескольких 10-этажных домов общей площадью 97,2 кв.м. На первых этажах будут расположены нежилые помещения. Отдельно разместят 8-этажный гараж на 496 машино-мест.

Ранее мы сообщили о том, что коллектор для очистки сточных вод начали строить на Петровском острове.

Фото: "Охта Групп"