Новые случаи коронавируса в Ленобласти подтвердились в 30 населенных пунктах

Нулевой прирост зафиксирован в 6 районах.

По состоянию на пятницу, 24 июля, случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области были выявлены в 30 населенных пунктах 11 районов. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор

Тест показал положительный результат у жителей Бокситогорска, Селиваново, Волхова, Мурино, Всеволожска, Кудрово, Нового Девяткино, Кузьмоловского, Романовки, Бугров, поселка имени Свердлова, Тавров, Орово, Выборга, Каменки, Гатчины, Никольского, Пудомяг, Коммунар, Лампово , Семрино, Киришей, Алеховщины, Низино, Виллози, СНТ Красногорского, Дзержинского, Приозерска, поселка Тельмана, Ульяновки.

Самое внушительное количество заболевших обнаружено в Гатчинском и Всеволожском районах: там зафиксировано 18 и 13 случаев соответственно.

Ни одного случая не было выявлено в Волосовском, Кингисеппском, Кировском, Подпорожском, Сланцевском и Тихвинском районах.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленинградской области коронавирусом заболели еще 45 человек.

Фото: Piter.TV