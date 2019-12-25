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Новые случаи коронавируса в Ленобласти подтвердились в 30 населенных пунктах
Сегодня, 13:53
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lizapoluda

Новые случаи коронавируса в Ленобласти подтвердились в 30 населенных пунктах

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Нулевой прирост зафиксирован в 6 районах.

По состоянию на пятницу, 24 июля, случаи заражения коронавирусом в Ленинградской области были выявлены в   30 населенных пунктах 11 районов. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор

Тест показал положительный результат у жителей Бокситогорска, Селиваново, Волхова, Мурино, Всеволожска, Кудрово, Нового Девяткино, Кузьмоловского, Романовки, Бугров, поселка имени Свердлова, Тавров, Орово, Выборга, Каменки, Гатчины,  Никольского, Пудомяг, Коммунар, Лампово , Семрино, Киришей, Алеховщины, Низино, Виллози, СНТ Красногорского, Дзержинского, Приозерска, поселка Тельмана, Ульяновки.

Самое внушительное количество заболевших обнаружено в Гатчинском и Всеволожском районах: там зафиксировано 18 и 13 случаев соответственно.

Ни одного случая не было выявлено в Волосовском, Кингисеппском, Кировском, Подпорожском, Сланцевском и Тихвинском районах.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленинградской области коронавирусом заболели еще 45 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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