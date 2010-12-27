Приостановлена выдача полиса ОМС нового образца: что изменится

Изменение, принятое в столичном фонде ОМС, никак не касается оказания медицинской помощи.

Полис ОМС нового образца – приостановлена выдача с 1 ноября

Россиянам необходимо получить новый полис обязательного медицинского страхования до 1 ноября. Об этом сообщили в Московском фонде ОМС:

Московский городской фонд ОМС информирует всех застрахованных лиц о законном праве сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса обязательного медицинского страхования не позднее 1 ноября.

В сообщении также говорится о том, что выдача новых полисов ОМС возобновится с 1 января 2019 года.

Напомним, полис обязательного медицинского страхования нового образца появился в 2011 - 2012 годах. Как сообщает "Доктор Питер", за 7 лет 95% процентов от населения Петербурга поменяли старый документ на новый.

Полис ОМС нового образца: кого коснется данное изменение

Изменение, принятое в столичном фонде ОМС, никак не касается оказания медицинской помощи по старому полису. Россияне смогут попасть на прием к врачу и со старым документом. Эту информацию подтвердил основатель Фонда ОМС в России и экономист Владимир Гришин:

В любом случае, граждане имеют право на оказание медицинской помощи по старому полису. Главное, чтобы была идентификация по паспорту. У нас у всех есть полисы, и тут чисто технический вопрос. Это граждан никак не коснется. Владимир Гришин, основатель Фонда ОМС в России и экономист в интервью каналу "360".

Новое преобразолвание говорит о следующем: если человек по каким-либо причинам (смена фамилии, переезд в другой регион и т. п.) хотел сменить полис со старого на новый образец, он не сможет это сделать в течение двух месяцев: с 1 ноября 2018 - 1 января 2019 года. До нового года россияне также не смогут поменять свою страховую медицинскую организацию (СМО).

Отметим, что сменить страховую компанию граждане России могут не чаще 1 раза в год. Исключение - переезд в другой регион.

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