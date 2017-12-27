Новые подробности по ДТП на Горском шоссе: в аварии пострадали три человека

Виновником аварии признали таксиста, который выехал на встречку.

25 января в Выборгском районе Ленинградской области произошло серьезное ДТП. Ранее поступала информация, что на Горском шоссе лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Однако в отделе пропаганды УГИБДД уточнили, что их было три.

На поступивших кадрах с места происшествия было видно лежащих в кювете Volkswagen Getta, рядом с которым стоял автомобиль без особых повреждений, и разбитая Skoda Octavia, принадлежащая компании "Таксовичкоф", на другой стороне дороги.

По информации ГИБДД, водитель такси выехал на встречную полосу движения, где врезался в иномарку. За Volkswagen ехала Honda Pilot, которая успела затормозить, но тоже съехала в яму.

В результате происшествия водители столкнувшихся машин получили серьезные травмы. Пассажир такси находится в состоянии средней тяжести. Всех пострадавших эвакуировали на вертолете.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что пострадавших в лобовом столкновении на Горском шоссе забрали на вертолете.

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