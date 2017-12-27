Пострадавших в лобовом столкновении на Горском шоссе забрали на вертолете

На трассе иномарка не смогла разъехаться с автомобилем "Таксовичков"

25 января утром на Горском шоссе произошла страшная авария. На большой скорости лоб в лоб автомобиль "Таксовичкоф" столкнулся с другой легковушкой.

На кадрах видно, что покорёженную иномарку выкинуло в кювет. Рядом с ней стоит еще один автомобиль. Такси находится в таком же состоянии, однако устояло на обочине.

Очевидцы сообщили, что на место происшествия прилетел вертолет спасателей. Позже он был замечен около НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Сотрудники ГИБДД выясняют причину столкновения двух автомобилей на трассе с минимальной загруженностью.

Напомним, утром Piter.tv рассказывал о том, что в Санкт-Петербург на вертолете доставили пациента в тяжелом состоянии.

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