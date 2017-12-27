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В Санкт-Петербург на вертолете доставили пациента в тяжелом состоянии
Сегодня, 11:21
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nadiputintseva
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В Санкт-Петербург на вертолете доставили пациента в тяжелом состоянии

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Мужчина получил сложные травмы в результате аварии.

Пострадавшего в аварии жителя Гатчины доставили в Санкт-Петербург на специальном вертолете. Об этом 25 января сообщили в Национальной службе санитарной авиации.

Известно, что у 36-летнего пострадавшего были диагностированы травмы головы, груди, конечностей, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, острая субдуральная гематома, субарахноидальное кровотечение.

Мужчину доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Состояние пациента останется тяжелым. Обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее Piter.tv писал, что в страшном ДТП на Московском шоссе пострадали двое детей женщина.

Фото: ВКонтакте/ Национальная служба санитарной авиации

 

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Теги: дтп , национальная служба санитарной авиации , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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