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Воздушная скорая вылетала в Тихвин за пациентом с острой почечной недостаточностью
Сегодня, 9:44
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Воздушная скорая вылетала в Тихвин за пациентом с острой почечной недостаточностью

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Тяжелобольной передан петербургским медикам.

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что воздушная скорая вылетала в Тихвин за пациентом с острой почечной недостаточностью. Об этом сообщает Национальная Служба Санитарной Авиации.

Специалисты вылетели на вертолете санавиации в город Тихвин. Медики оказали помощь тяжелобольному.

В Ленинградской области помощь оказана пациенту с острой почечной недостаточностью.

Больной передан петербургским медикам.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный выбрал подрядчика на поставку 45 новых машин скорой помощи.

Фото:Национальная Служба Санитарной Авиации/вк

Теги: национальная служба санитарной авиации, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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