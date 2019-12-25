Смольный определил поставщика машин скорой помощи за 173 млн рублей

Город пополнится 45 новыми специализированными машинами.

Власти Петербурга по итогам проведенного конкурса определили подрядчика на поставку 45 новых специализированных машин скорой помощи. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Победителем тендера стала компания ООО "Автодом". С ней будет заключен контракт на сумму 173,1 млн рублей.

Стоит отметить, что заявку на участие в конкурсе подала еще одна компания ООО "Аларм-Моторс Лахта". Однако ее признали несоответствующей правилам аукциона.

В закупку входят 15 автомобилей для городской станции скорой помощи, 29 машин – для ее отделений и один реанимобиль для выездных анестезиолого-реанимационных бригад. Новый транспорт должны доставить в город до конца июля текущего года.

Ранее мы писали, что вторую волну коронавируса прогнозируют в начале учебного года.

Фото: Piter.TV