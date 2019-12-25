Вторую волну коронавируса прогнозируют в начале учебного года

Новая вспышка заболевания может произойти из-за иногородних студентов.

Иногородние студенты, которые к учебному году вернутся в Москву и Петербург, могут спровоцировать вторую волну коронавируса. По прогнозам ученых СПбПУ, с 10 по 14 сентября количество зараженных людей в двух столицах России может вырасти на 10-15%. Об этом пишут "Известия".

По мнению специалистов, чтобы предотвратить новую вспышку заболевания, все иногородние студенты, приезжая в Москву или Петербург, должны проходить обязательное тестирование или, в качестве более строгой меры, двухнедельный карантин.

Уточняется, что ожидаемая в начале осени вторая волна COVID-19 будет не такой массовой, как первая. В группу риска, прежде всего, попадут университетские преподаватели, многим из которых более 65 лет.

Ранее мы писали, что в Петербурге увеличат число коек, зарезервированных под больных коронавирусом.

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