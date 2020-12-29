Национальная служба санавиации получит в лизинг 132 вертолета

Это 58 Ми-8 и 74 "Ансата".

АО "Национальная служба санитарной авиации" ("НССА", Санкт-Петербург) получит в лизинг 132 вертолета. Компания, являющаяся исполнителем авиационных работ по оказанию медицинской помощи на территории Российской Федерации, разместила четыре соответствующих закупки.

Все они осуществляются у единственного поставщика. Закупки таким методом проводятся для оперативности, в тех случаях, когда партнер хорошо известен заказчику.

В двух закупках идет речь о партиях вертолетов "Ансат". Всего планируется получить 74 таких машины. Эти закупки уже завершены. Их общая сумма – около 20,6 млрд рублей. Как отмечается в закупочной документации, поставщиком вертолетов является компания "Вертолеты России", которая заключает договоры с "ПСБ Авиализинг". Национальная служба санавиации является лизингополучателем вертолетов.

Поставки "Ансатов" запланированы в 2021-2022 годах.

Что касается Ми-8, то в отношении одной партии из 29 машин комиссия еще не завершила работу. По второй партии (здесь столько же вертолетов), их поставщиком станут "Вертолеты России", которое, как и в случае с "Ансатами", подписывает договор с "ПСБ Авиализинг". Сумма этой закупки 12,18 млрд рублей, техника должна быть поставлена в этом и в следующем годах.

Вертолеты Национальной службы санитарной авиации несут дежурство в регионах России, осуществляя при необходимости медэвакуацию в лечебные учреждения. Они осуществляют, например, межбольничные перевозки, вывозят с мест ДТП пострадавших.

АО "НССА" было создано в 2017 году по инициативе "Ростеха".

Как сообщало ранее Piter.tv, с начала года в Петербурге и Ленобласти произошло 2500 ДТП.

Фото: nssa.center/aviopark