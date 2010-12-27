Санавиация Ленобласти перевезла трех тяжелобольных пациентов

Санавиация справилась с задачей за один день.

В среду, 30 октября винтокрылая скорая помощь перевезла трёх тяжелобольных пациентов Ленобласти. Об этом сообщила официальная группа "Национальной службы санитарной авиации" в социальной сети "ВКонтакте".

Первого больного забрали из Выборга с открытой черепно-мозговой травмой. Пациента отвезли в Ленинградскую областную клиническую больницу. Жителя Подпорожья транспортировали с острым коронарным синдромом. С таким же диагнозом был доставлен и третий пациент. На вертолете его госпитализировали из города Луга в Гатчину.

Ранее Piter.TV сообщил, что авария под Парголово унесла жизнь молодого водителя.

Фото: Национальная служба санитарной авиации / ВКонтакте