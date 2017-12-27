Правительство Ленобласти выделит 45 квартир для погорельцев

76 человек обретут новый дома в течение 2018 года.

В 2018 году пострадавшим в результате пожаров жителям Ленинградской области выделят 45 квартир, об этом 23 января сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

В течение года планируется переселить в новое жилье 76 человек. На реализацию проекта из бюджета было выделено 75 млн рублей.

Отмечается, что за прошлый год погорельцам предоставили 40 квартир, общая площадь которых составила 1,7 тыс. кв. метров. Из областного бюджета на помощь нуждающимся было выделено 65,8 млн рублей. Также еще 18 квартир приобрели за счет останков областного бюджета.

Напомним, ежегодно комитет по строительству занимается распределением субсидий на покупку жилья людям, чьи дома или квартиры сгорели в результате пожара. Для этого пострадавшие должны встать на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.