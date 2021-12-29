Новые группы миротворцев ОДКБ отправились в Казахстан из Ульяновска

В транспортные самолеты была загружена техника и вооружение.

На территорию Казахстана отправились новые группы российского миротворческого контингента ОДКБ. Они были переброшены на территорию республики самолетами военно-транспортной авиации. Вылетели подразделения ВДВ с аэродрома в Ульяновской области. Об этом сообщает телеканал Рен.тв со ссылкой на сообщение Минобороны России.

Сообщается, что в транспортные самолеты была загружена техника и вооружение.

Стало известно, что подразделения, прибывшие в Казахстан накануне, поставленные перед ними задачи уже начали выполнять.

Ранее власти Казахстана заявили, что солдаты ОДКБ не участвуют в боевых операциях.

Видео: Telegram / РИА Новости