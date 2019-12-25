Строительство новой сцены Театра Европы в Петербурге оценили в 17,6 млрд рублей

Стоимость новой сцены Театра Европы в Петербурге выросла вдвое.

Стоимость строительства новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы на Звенигородской улице, 7 увеличилась до 17,6 млрд руб. Ранее на реализацию проекта планировали направить 8 млрд руб. Новая сумма указана в документах, опубликованных на портале госзакупок.

Изменение стоимости контракта связано в том числе с повышением ставки НДС с 1 января 2026 года. Согласно дополнительному соглашению, 504,9 млн руб. из общей суммы облагаются НДС по ставке 20 %, еще 17,1 млрд руб. — по ставке 22 %. Также были изменены условия обеспечения исполнения контракта.

Контракт на строительство объекта разместили на портале госзакупок еще в 2021 году. Изначально его стоимость составляла 8 млрд руб. Сейчас договор остается в исполнении, а его действие рассчитано до 2030 года.

Разрешение на строительство новой сцены выдали еще в 2016 году. Завершить работы первоначально планировали в 2019 году, однако сроки неоднократно переносились. В 2017 году контракт с подрядчиком расторгли из-за срыва работ. Позже по факту хищения более 45 млн руб. при строительстве было возбуждено уголовное дело.

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России. При наличии необходимых сведений деньги смогут перечислять автоматически, отдельного заявления подавать не нужно.

Фото: Piter.tv