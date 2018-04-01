Новая рабочая неделя в Петербурге начнется с теплой погоды, ожидается до +8 градусов

Местами воздух прогреется до +8 градусов.

В понедельник, 14 марта, в Петербурге будет переменная облачность, осадков в городе не ожидается. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью температура воздуха составит -3…-5 градусов, а днем столбик термометра покажет +3…+5 градусов, местами ожидается до +8 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 2-7 метров в секунду.

В течение дня атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее мы сообщали, что были названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Петербурге.

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