Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Петербурге

Самую высокую зарплату предлагали врачам.

Аналитики SuperJob рассказали, каким специалистам в Петербурге в марте предлагали самую высокую зарплату. В топ-5 таких вакансий оказались врачи. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Так, врачам на петербургском рынке труда в марте готовы предложить самые высокие зарплаты. Такая же ситуация сложилась в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Перми.

В Москве самой высокооплачиваемой вакансией в этом месяце стала должность инженера по разработке управления электромобилями. А вот в Краснодаре и Волгограде самую высокую зарплату готовы предложить шеф-поварам.

В целом по России в топе держатся руководители высшего и среднего звена, инженеры, менеджеры продаж, а также программисты.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге собрали более 60 тонн гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.

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