Спасатели Ленобласти помогли заблудившейся в темноте группе с ребенком

Спасатели Ленобласти снова показали свой профессионализм. Специалисты помогли найтись группе из трех человек, среди которых был ребенок.

Во вторник вечером, 15 августа, спасателям Новой Ладоги поступило сообщение о группе, заблудившейся на Ладожском озере. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Важным аспектом было то, что среди потерявшихся оказался ребенок. После получения информации спасатели немедленно вышли на поиски, ориентируясь на предоставленные данные.

Спасатели успешно нашли группу, которая находилась в сложной ситуации из-за темноты.

Опыт и профессионализм команды позволили эффективно и безопасно доставить всех потерявшихся в город. Тем самым, благодаря оперативным действиям поисково-спасательного отряда, эта история завершилась успешно, а люди получили необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что женщина, заблудившаяся около ж/д станции Новый Быт, благополучно выбралась из леса.

Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти