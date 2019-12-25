Спасатели Ленобласти помогли заблудившейся в темноте группе с ребенком

Во вторник вечером, 15 августа, спасателям Новой Ладоги поступило сообщение о группе, заблудившейся на Ладожском озере. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Важным аспектом было то, что среди потерявшихся оказался ребенок. После получения информации спасатели немедленно вышли на поиски, ориентируясь на предоставленные данные.
Спасатели успешно нашли группу, которая находилась в сложной ситуации из-за темноты.
Опыт и профессионализм команды позволили эффективно и безопасно доставить всех потерявшихся в город. Тем самым, благодаря оперативным действиям поисково-спасательного отряда, эта история завершилась успешно, а люди получили необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что женщина, заблудившаяся около ж/д станции Новый Быт, благополучно выбралась из леса.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти
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