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Новая Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X и PC

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Точная дата релиза пока не известна. 

Во время презентации Xbox Series X фанатам гонок показали трейлер симулятора Forza Motorsport. 

Стало известно, что релиз игры состоится только на на ПК и Xbox Series X. Точная дата выхода игры пока не известна. 

Серии игры  Forza Motorsport, включает в себя 11 игр, последняя из которых вышла в 2018 году. На февраль 2010 года, игры серии Forza были проданы тиражом около 10 миллионов копий, начиная с выпуска Forza Motorsport в мае 2005 года.

Ранее: Вышел трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Видео: YouTube / Xbox

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