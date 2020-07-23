Новая Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X и PC

Точная дата релиза пока не известна.

Во время презентации Xbox Series X фанатам гонок показали трейлер симулятора Forza Motorsport.

Стало известно, что релиз игры состоится только на на ПК и Xbox Series X. Точная дата выхода игры пока не известна.

Серии игры Forza Motorsport, включает в себя 11 игр, последняя из которых вышла в 2018 году. На февраль 2010 года, игры серии Forza были проданы тиражом около 10 миллионов копий, начиная с выпуска Forza Motorsport в мае 2005 года.

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Видео: YouTube / Xbox