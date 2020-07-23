Вышел трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Во время презентации Xbox Game Showcase зрителям представили трейлер долгожданной игры STALKER 2. Игры является частью популярной серии игр от украинской студии GSC Game World.
Известно, что STALKER 2 выйдут на Xbox Series X и Windows 10. На PlayStation 4 игра не выйдет. Точная дата релиза пока не известна.
Напомним, что последняя часть серии игр STALKER вышла в 2009 году. С того момент фанаты шутера неоднократно просили авторов вернутся к проекту и продолжить выпускать любимые игры.
Видео: YouTube / XCageGame
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все