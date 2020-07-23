Вышел трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Проект не выйдет на одной из самых популярных консолях.

Во время презентации Xbox Game Showcase зрителям представили трейлер долгожданной игры STALKER 2. Игры является частью популярной серии игр от украинской студии GSC Game World.

Известно, что STALKER 2 выйдут на Xbox Series X и Windows 10. На PlayStation 4 игра не выйдет. Точная дата релиза пока не известна.

Напомним, что последняя часть серии игр STALKER вышла в 2009 году. С того момент фанаты шутера неоднократно просили авторов вернутся к проекту и продолжить выпускать любимые игры.

Видео: YouTube / XCageGame