Новак заявил, что в ближайшие десятилетия мир не сможет уйти от углеводорода

Сейчас в мире доля углеводородов на рынке составляет примерно 85%.

Вице-премьер России Александр Новак на Российской энергетической неделе заявил, что в ближайшие десятилетия в мировом энергетическом балансе доля углеводородов будет превалирующей.

По словам вице-премьера, в настоящий момент доля углеводородов в мире на рынке составляет примерно 85%.

Нефть занимает около 31% в энергетическом балансе. Очевидно, что мы никуда не уйдем от углеводородов в ближайшие десятилетия. Несмотря на прогнозы, которые очень разнятся, по поводу будущего углеводородов. Александр Новак, вице-премьер России

Новак считает, что доля углеводородов будет снижаться не до 20 – 30%, как прогнозируют эксперты, а до 65 – 70%. Он отметил, что Россия трезво оценивает заниженные прогнозы.

Александр Новак также заявил, что в 2021 году Россия установит рекорд по объему добычи газа.

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