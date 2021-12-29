Новак заявил, что Россия выполнила все долгосрочные контракты по поставке газа в Европу

Он подчеркнул, что российские ресурсы газа огромны.

Вице-премьер Александр Новак заявил в эфире телеканала "Россия-1", что в России огромны ресурсы газа. По этой причине поставки топлива в Европу могут быть увеличены. Однако в данном случае необходимы ивестиции и время.

Мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители. Александр Новак, вице-премьер России

По словам вице-премьера, в 2021 году Россия выполнила все долгосрочные контракты по поставке газа. При этом значительно больше топлива было поставлено В Германию, а также в Турцию и некоторые другие страны.

Ранее мы сообщали, что в России хотят увеличить объем потребления газа в качестве моторного топлива.

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