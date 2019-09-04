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Новак: большинство европейских клиентов "Газпрома" перешли на оплату газа в рублях
Сегодня, 15:38
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Новак: большинство европейских клиентов "Газпрома" перешли на оплату газа в рублях

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Вице-премьер РФ рассказал об оплате иностранных клиентов за потребление энергетических ресурсов в национальной валюте России.

Российский вице-премьер Александр Новак рассказал о том, что большинство европейских клиентов "Газпрома" перешли на оплату газа в рублях. Соответствующее заявление чиновник сделал, выступая с участниками Петербургского международного форума на сессии "Мировой рынок нефти: сегодня и завтра". 

Те, кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления... примерно процент 90-95", - сказал он, говоря о покупателях газа в Европе и оплате в рублях.

Александр Новак, вице-премьер РФ

Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ.

Фото и видео: Правительство России

Теги: александр новак, газ, газпром, европа, рубль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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