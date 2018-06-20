Норма весеннего призыва в Выборге в 2019 году составила 184 человека

Игорь Якуб обратился к главам администраций поселений с просьбой взять на контроль работу сотрудников военно-учетных столов по оповещению граждан, подлежащим призыву на военную службу.

В минувшую среду, 3 апреля, состоялось совещание с главами городских и сельских поселений Выборгского района. В заседании также приняли участие советник губернатора Ленинградской области по Северному округу Александр Караванский, глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов. Вел совещание заместитель главы администрации Евгений Шестаков.

О начале весенней призывной кампании в ряды Вооруженных Сил России на территории Выборгского района рассказал начальник военного комиссариата города Выборга и района Игорь Якуб. Он сообщил, что военному призыву подлежат 564 человека, наибольшее число граждан из Светогорского поселения - 109 человек, Рощинского поселения – 67, Гончаровского поселения – 64.

По Выборгскому району норма весеннего призыва в этом году составляет 184 человека, что выше осенней - на 44 призывника. Игорь Якуб обратился к главам администраций поселений с просьбой взять на контроль работу сотрудников военно-учетных столов по оповещению граждан, подлежащим призыву на военную службу.

Председатель территориальной избирательной комиссии Выборгского муниципального района Александр Лысов рассказал о подготовке к муниципальным выборам, которые состоятся в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. В этом году в Выборгском районе граждане будут избирать 155 муниципальных депутатов по 46 округам. Александр Лысов отметил, что досрочного голосования не будет.

Об организации летней трудовой занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории Выборгского района рассказал заместитель главы администрации Николай Шишкин. Этим летом планируется трудоустроить порядка 1000 человек. Их рабочее время составит от 2 до 4 часов в день. Обращаясь к главам администраций поселений, Николай Шишкин отметил, что помимо трудовой деятельности для ребят необходимо запланировать различные спортивные и культурные мероприятия.

Следующее совещание с главами администраций поселений Выборгского района состоится в начале мая.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО