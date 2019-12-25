В метро Петербурга семилетний мальчик получил травму на эскалаторе

Семилетний мальчик получил травму во время подъема на эскалаторе станции "Площадь Ленина".

Семилетний мальчик получил травму на эскалаторе станции метро "Площадь Ленина" в Петербурге. Во время подъема его нога попала между подвижной и неподвижной частями механизма. Инцидент произошел вечером 13 сентября. Ребенка доставили на скорой помощи в детское приемное отделение клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Как сообщили в пресс-службе СПбГПМУ, после осмотра и рентгенологического исследования врачи диагностировали у мальчика ушиб большого пальца правой стопы. Медики оказали ребенку необходимую помощь. После этого его выписали для дальнейшего лечения в амбулаторных условиях и дали необходимые рекомендации.

Ректор Педиатрического университета Дмитрий Иванов призвал родителей не оставлять маленьких детей без контроля во время поездок в метро. Он рекомендовал сопровождать ребенка на эскалаторе, держать его за руку и не позволять самостоятельно ступать на движущиеся части механизма.

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Фото: Piter.TV