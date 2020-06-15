Ночью в Красносельском районе спасатели потушили пожар в двух иномарках

Сведений о пострадавших не поступало.

Ночью в Красносельском районе Петербурга загорелись две иномарки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на проспекте Кузнецова, 12 поступило в 02:10. В "Инфинити" выгорел моторный отсек, а у "Киа" оплавилось лакокрасочное покрытие. В 03:49 пожар потушили. Сведений о пострадавших не поступало.

К ликвидации огня привлекли 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Свечном переулке произошло массовое ДТП.

Видео: vk.com/unreleased_dtp