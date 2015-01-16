В Петербурге и Ленобласти можно будет увидеть метеорный поток Эта-Аквариды

Метеорный поток наблюдается в конце апреля - начале мая.

Жители Ленобласти и Петербурга смогут наблюдать метеорный поток Эта-Аквариды в ночь с 5 на 6 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

В час выпадает до 50 метеоров, сам поток наблюдается в двух полушариях Земли, а радиант потока в темное время будет находится за горизонтом. Наблюдать лучше в самое темное время, около 0:40 - 1:00. говорится в сообщении.

Отмечается, что Луна не должна помешать наблюдениям.

Эта-Аквариды — метеорный поток, связанный с кометой Галлея.

Фото: сайт stellarium-web.org