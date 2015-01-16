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В Петербурге и Ленобласти можно будет увидеть метеорный поток Эта-Аквариды
Сегодня, 12:07
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге и Ленобласти можно будет увидеть метеорный поток Эта-Аквариды

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Метеорный поток наблюдается в конце апреля - начале мая.

Жители Ленобласти и Петербурга смогут наблюдать метеорный поток Эта-Аквариды в ночь с 5 на 6 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

В час выпадает до 50 метеоров, сам поток наблюдается в двух полушариях Земли, а радиант потока в темное время будет находится за горизонтом. Наблюдать лучше в самое темное время, около 0:40 - 1:00. 

говорится в сообщении.

Отмечается, что Луна не должна помешать наблюдениям. 

Эта-Аквариды — метеорный поток, связанный с кометой Галлея.

Фото: сайт stellarium-web.org

Теги: звезды, космос, метеорный поток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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