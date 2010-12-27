Декорации к фильму на Некрасова испугали петербуржцев

Жители увидели страшную аварию автобус и фургона.

Встревоженные петербуржцы в социальных сетях рассказали о страшной аварии, которая они заметили на перекрёстке улиц Некрасова и Радищева. В сеть они выложили снимки автобуса, которые был насквозь пробит фургоном. Однако никакой информации о ДТП в оперативных сводках не было, да и автобус не выглядел как привычный общественный транспорт Северной столицы.

Отгдадка картины оказалась скрыта в недавнем заявлении комитета по развитию транспортной инфраструктуры. В ведомстве сообщили, что с 21 по ночь 22 сентября ООО "БАБЛ СТУДИОС" снимает на улицах города фильм, а увиденную петербуржцами картину, вероятнее всего, в кино скоро увидят все граждане страны.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"