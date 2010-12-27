Ночью в Киришах горела квартира на 9 этаже

С нижних этажей эвакуировали 15 человек.

В ночь на 18 июля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступил сигнал о возгорании. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Пожарная опасность для людей, находящихся в высотных зданиях гораздо выше, чем в малоэтажках. Так что затрудняется эвакуация, а также возрастает сложность борьбы с пожарами. На улицу строителей города Кириши направили 2 автоцистерны 58 пожарной части. Для разведки к месту пожара было направлено звено газодымозащитной службы. В подъезде было сильное задымление, поэтому приняли решение эвакуировать с нижних этажей 15 человек, пятеро из которых эвакуировали при помощи спасательного устройства.

Только после этого пожарные за 17 минут потушили очаг и не допустили распространения огня по всей квартире.

Вчера склады Ленфильма на улице Тамбасова тушили 60 пожарных и 14 единиц техники.

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