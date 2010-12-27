Ночью на Стачек автомобиль врезался в магазин, водитель убежал с места происшествия

Теперь автомобиль стоит без номеров во дворе.

Ночью во дворах Санкт-Петербурга неизвестный врезался в здание магазина и не придумал ничего другого, как просто сбежать в места происшествия. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП. СПб".

Автомобиль "припарковался" в магазин, который находится во дворах домов Автовской 4 и Стачек 92к1. Водитель скрылся с места проишествия в течение 10 минут, да и похоже захватил с собой номера машины. Сотрудники ГИБДД приехали намного позже, естественно не обнаружили на месте только один автомобиль. Теперь одинокий автомобиль находится во дворе.

Подписчики в комментариях начали интересоваться, а можно ли уже забрать машину себе, ведь без номеров ее точно искать не будут.

Вечером в четверг в Приморском районе была ужасная пробка: машины не могут проехать из-за "застрявшего" трамвая.

Фото: ДТП и ЧП. СПб/ ВК