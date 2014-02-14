Полузащитник Кристиан Нобоа допустил возвращение из "Сочи" в "Зенит". Об этом футболист рассказал в интервью телеканалу "Матч ТВ". Нобоа заявил, что "Зенит" – это очень сильная команда, один из лучших клубов, однако он находится в стане сочинской команды.
Но… почему нет? Всегда есть возможность вернуться
– заявил игрок
Футболист ранее сообщал, что лимит и приобретение новых игроков в "Зенит" не оставили бы шанса проявить себя, особенно после тяжелой травмы. После того, как в ряды сине-бело-голубых вступил Вильмар Барриос, Нобоа понял, что места в центре поля для него не осталось.
Кристиан Нобоа пришел в петербургскую команду в 2017 году, но сразу же на год был арендован в "Рубин".
"Зенит" завершил зимние тренировочные сборы победой над сборной Узбекистана.
Фото: Piter.tv
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