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Нобоа допустил возвращение из "Сочи" в "Зенит"
Сегодня, 17:59
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mook1

Нобоа допустил возвращение из "Сочи" в "Зенит"

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Футболист не бои

Полузащитник Кристиан Нобоа допустил возвращение из "Сочи" в "Зенит". Об этом футболист рассказал в интервью телеканалу "Матч ТВ". Нобоа заявил, что "Зенит" – это очень сильная команда, один из лучших клубов, однако он находится в стане сочинской команды.

Но… почему нет? Всегда есть возможность вернуться

– заявил игрок

Футболист ранее сообщал, что лимит и приобретение новых игроков в "Зенит" не оставили бы шанса проявить себя, особенно после тяжелой травмы. После того, как в ряды сине-бело-голубых вступил Вильмар Барриос, Нобоа понял, что места в центре поля для него не осталось. 

Кристиан Нобоа пришел в петербургскую команду в 2017 году, но сразу же на год был арендован в "Рубин".

"Зенит" завершил зимние тренировочные сборы победой над сборной Узбекистана. 

Фото: Piter.tv

Теги: зенит, нобоа, сочи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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olegvernov
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Большое человеческое спасибо.

 

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