Футболист не бои

Полузащитник Кристиан Нобоа допустил возвращение из "Сочи" в "Зенит". Об этом футболист рассказал в интервью телеканалу "Матч ТВ". Нобоа заявил, что "Зенит" – это очень сильная команда, один из лучших клубов, однако он находится в стане сочинской команды.

Но… почему нет? Всегда есть возможность вернуться – заявил игрок

Футболист ранее сообщал, что лимит и приобретение новых игроков в "Зенит" не оставили бы шанса проявить себя, особенно после тяжелой травмы. После того, как в ряды сине-бело-голубых вступил Вильмар Барриос, Нобоа понял, что места в центре поля для него не осталось.

Кристиан Нобоа пришел в петербургскую команду в 2017 году, но сразу же на год был арендован в "Рубин".

"Зенит" завершил зимние тренировочные сборы победой над сборной Узбекистана.

Фото: Piter.tv