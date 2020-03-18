Администрация провела мониторинг наличия продуктов в магазинах Выборга

Руководство Выборгского района продолжает следить за ситуацией на потребительском рынке.

Об этом сообщила председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" Нина Сивицкая.

В связи с повышением спроса на некоторые виды товаров крупные торговые сети, работающие в Выборге, подтвердили, что проблем с заказами и поставками нет. В их логистических центрах имеется большой запас продуктов, и говорить о дефиците не приходится.

Контрольный анализ наличия продуктов на прилавках был проведен администрацией 17 марта. Специалистами оценивался объем продукции первой необходимости в торговых сетях и на оптовых складах. Глава районной администрации Геннадий Орлов провел переговоры с руководством розничной компании X5 Retail Group, в управлении которой находятся магазины "Пятерочка", "Перекресток" и гипермаркеты "Карусель", а также с представителями сети "Магнит" и "Лента". Они отметили лавинообразное увеличение спроса на конкретные продукты и заверили, что справятся с возросшим спросом.

В сети гипермаркетов "Карусель" существует электронная система заказа товаров, которая автоматически мониторит количество продаж и остатки продукции. На основе полученной информации идет автоматическое формирование заказа и доставки. В связи с возникшим ажиотажем система первое время не смогла справиться со всеми объемами. В настоящий момент работа системы уже перестроена – в течение двух дней все заказанные позиции будут доставлены.

Ситуация на потребительском рынке рассматривалась на заседании сантарно-противоэпидемиологической комиссии администрации Выборгского района с участием представителей прокуратуры, полиции, Роспотребнадзора, специалистов здравоохранения.