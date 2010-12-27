Нина Мозер: я устала и решила взять паузу в тренерской карьере

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер объявила о полугодовой паузе в тренерской карьере.

Заслуженный тренер Российской Федерации Нина Мозер объявила о приостановке тренерской карьеры. Об этом звезда мирового фигурного катания заявила на пресс-конференции по итогам Чемпионата мира в Милане. Слова Нины Мозер передает корреспондент Piter.TV из пресс-центра ТАСС.

Я устала. Я ухожу на паузу. Я больше не могу жить с утра до ночи в тренерской комнате. Я решила взять полугодовой тайм-аут. Это не значит, что я ухожу из фигурного катания навсегда. Нина Мозер, заслуженный тренер России

Кроме того, Нина Мозер прокомментировала выступление своих подопечных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на ЧМ-2018. Россияне заняли второе место, уступив 20 баллов паре из Германии.

Ребята достойно выступили. Олимпиада была сложная. Мы тяжело перенесли момент с дисквалификацией Столбовой и Климова. Было тяжело и эмоционально, и по расписанию, и в общем. И это отразилось на чемпионате мира. Нина Мозер, заслуженный тренер России

В данный момент Нина Мозер тренирует две звездные пары в фигурном катании: это Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Федор Климов и Ксения Столбова. Ранее тренер работала с легендарной парой Максим Траньков и Татьяна Волосожар.

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