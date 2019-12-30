Власти Петербурга передадут Никольскому Большеохтинскому храму новый земельный участок

Никольский Большеохтинский храм получит земельный участок в Красногвардейском районе Петербурга. Соответствующее постановление опубликовали 9 января на сайте Смольного.
На площади 644 кв. метров может появиться двухэтажный церковный дом с крестильней и воскресной школой. Объекты расположатся на пересечении Шепетовской улицы и проспекта Металлистов.
Согласно условиям договора, строительство должно быть завершено в течение 10 лет. Договор безвозмездного пользования с РПЦ заключат в ближайший месяц.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга передадут церкви три участка на юге города.
Фото: vk.com/nikola_oxta
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