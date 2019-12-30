Власти Петербурга передадут Никольскому Большеохтинскому храму новый земельный участок

Договор будет заключен в течение месяца.

Никольский Большеохтинский храм получит земельный участок в Красногвардейском районе Петербурга. Соответствующее постановление опубликовали 9 января на сайте Смольного.

На площади 644 кв. метров может появиться двухэтажный церковный дом с крестильней и воскресной школой. Объекты расположатся на пересечении Шепетовской улицы и проспекта Металлистов.

Согласно условиям договора, строительство должно быть завершено в течение 10 лет. Договор безвозмездного пользования с РПЦ заключат в ближайший месяц.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга передадут церкви три участка на юге города.

Фото: vk.com/nikola_oxta