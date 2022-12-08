Николай Валуев сыграет полковника в спектакле о блокаде Ленинграда

Депутаты и спортсмены выйдут на сцену "Балтийского дома" в память о войне.

В петербургском театре "Балтийский дом" 8 и 9 сентября состоится благотворительный показ спектакля "Гостиница "Астория" по пьесе Александра Штейна. Постановка основана на реальных событиях сентября 1941 года, происходивших в осаждённом Ленинграде. Пьеса, написанная в 1956 году, долгое время оставалась забытой, и организаторы решили вернуть её на сцену как дань уважения блокадникам, пишет spb.aif.ru.

В спектакле заняты непрофессиональные актёры: депутат Госдумы, бывший боксёр Николай Валуев (исполняет роль полковника), депутат Заксобрания Константин Чебыкин, игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Мун, спецпредставитель губернатора Анатолий Котов и хоккеист Кирилл Сафронов. Режиссёр-постановщик Павел Каштанов подчеркнул, что это не "капустник", а полноценный спектакль, где все участники серьёзно репетируют.

Валуев признался, что роль далась ему непросто из-за необходимости показывать эмоции, которые он привык скрывать. Для него участие в постановке — большая честь, ведь его семья пережила блокаду. Все средства от продажи билетов пойдут на благотворительность.

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