Николай Цед отказался от мандата депутата Заксобрания Петербурга

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило заявление от Николая Цеда, избранного депутатом Законодательного собрания восьмого созыва. Об этом в своём канале в "Максе" сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин.
Николай Цед был избран в составе региональной группы №12 списка кандидатов, выдвинутого петербургским отделением партии "Единая Россия". В поданном заявлении он отказывается от получения депутатского мандата. Причины такого решения в сообщении не уточняются.
Отказ от мандата означает, что место в Заксобрании перейдёт следующему кандидату из той же региональной группы. Официального подтверждения дальнейших кадровых перестановок пока не поступало.
Ранее мы сообщили о том, что звезда "Реальных пацанов" стал кандидатом на выборах в Госдуму.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все