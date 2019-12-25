Николай Цед отказался от мандата депутата Заксобрания Петербурга

Избранный депутат Цед написал заявление об отказе от мандата.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило заявление от Николая Цеда, избранного депутатом Законодательного собрания восьмого созыва. Об этом в своём канале в "Максе" сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

Николай Цед был избран в составе региональной группы №12 списка кандидатов, выдвинутого петербургским отделением партии "Единая Россия". В поданном заявлении он отказывается от получения депутатского мандата. Причины такого решения в сообщении не уточняются.

Отказ от мандата означает, что место в Заксобрании перейдёт следующему кандидату из той же региональной группы. Официального подтверждения дальнейших кадровых перестановок пока не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что звезда "Реальных пацанов" стал кандидатом на выборах в Госдуму.

Фото: Piter.TV