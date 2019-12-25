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Николай Цед отказался от мандата депутата Заксобрания Петербурга
Сегодня, 14:43
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Николай Цед отказался от мандата депутата Заксобрания Петербурга

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Избранный депутат Цед написал заявление об отказе от мандата.

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило заявление от Николая Цеда, избранного депутатом Законодательного собрания восьмого созыва. Об этом в своём канале в "Максе" сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

Николай Цед был избран в составе региональной группы №12 списка кандидатов, выдвинутого петербургским отделением партии "Единая Россия". В поданном заявлении он отказывается от получения депутатского мандата. Причины такого решения в сообщении не уточняются.

Отказ от мандата означает, что место в Заксобрании перейдёт следующему кандидату из той же региональной группы. Официального подтверждения дальнейших кадровых перестановок пока не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что звезда "Реальных пацанов" стал кандидатом на выборах в Госдуму.

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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