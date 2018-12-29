Температура -55 градусов сковала льдами Ниагарский водопад

Сильные морозы, которые в последние несколько дней держатся в Канаде и в северных районах США, частично сковала Ниагарский водопад. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По сообщению ТАСС, со ссылкой на данные Национального метеобюро Канады, в восточных, центральных и арктических районах страны установились экстремальные морозы. В конце прошлой недели столбики термометров опустились до минус 30-40 градусов, местами доходило и до минус 55 градусов.
Уже 22 января морозы немного ослабли, например, в городе Ниагара-Фоллс, температура нормализовалась и стала минус 11 градусов.
Максимальная высота каскадов на Ниагаре – 51 метр.
Фото: skoat/ Instagram
Видео: matifshoaib/ Instagram
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