Температура -55 градусов сковала льдами Ниагарский водопад

Сегодня, 23 января, морозы ослабели.

Сильные морозы, которые в последние несколько дней держатся в Канаде и в северных районах США, частично сковала Ниагарский водопад. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По сообщению ТАСС, со ссылкой на данные Национального метеобюро Канады, в восточных, центральных и арктических районах страны установились экстремальные морозы. В конце прошлой недели столбики термометров опустились до минус 30-40 градусов, местами доходило и до минус 55 градусов.

Уже 22 января морозы немного ослабли, например, в городе Ниагара-Фоллс, температура нормализовалась и стала минус 11 градусов.

Максимальная высота каскадов на Ниагаре – 51 метр.

Фото: skoat/ Instagram

Видео: matifshoaib/ Instagram