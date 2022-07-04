Праздник отметили без салюта впервые за 245 лет.

В небе над Ниагарским водопадом вместо салюта на День независимости США появилось облако в форме буквы Z. Об этом сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

Облако в форме символа спецоперации на Украине появилось в небе вечером. День независимости США отметили без салюта впервые за 245 лет. В Американской ассоциации пиротехников сообщили, что из-за проблем с цепочками поставок и ростом инфляции было принято решение отказаться от фейерверков.

Ранее мы сообщали, что зрители Fox раскритиковали Харрис за смех после вопроса о бензине.

Видео: YouTube / Интер Сторис