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Буква Z появилась в небе над Ниагарским водопадом вместо салюта на День независимости США

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Праздник отметили без салюта впервые за 245 лет.

В небе над Ниагарским водопадом вместо салюта на День независимости США появилось облако в форме буквы Z. Об этом сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.

Облако в форме символа спецоперации на Украине появилось в небе вечером. День независимости США отметили без салюта впервые за 245 лет. В Американской ассоциации пиротехников сообщили, что из-за проблем с цепочками поставок и ростом инфляции было принято решение отказаться от фейерверков.

Ранее мы сообщали, что зрители Fox раскритиковали Харрис за смех после вопроса о бензине.

Видео: YouTube / Интер Сторис

Теги: ниагарский водопад, символ, спецоперация, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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