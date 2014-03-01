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Незадекларированный 3D-принтер для печати органов задержали на таможне в Петербурге
Сегодня, 16:07
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Незадекларированный 3D-принтер для печати органов задержали на таможне в Петербурге

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На Василеостровском таможенном посту задержали незадекларированный 3D-принтер для печати человеческих органов. Перевозчика могут привлечь к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Товар прибыл в Россию из Финляндии в качестве экспресс-груза. Сведения о принтере отсутствовали в сопроводительных документах. Стоимость груза составляет около 25 тыс. долларов США. 

За сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о перемещаемых товарах перевозчика могут привлечь к ответственности. 

Фото: Санкт-Петербургская таможня

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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