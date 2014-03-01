Незадекларированный 3D-принтер для печати органов задержали на таможне в Петербурге

На Василеостровском таможенном посту задержали незадекларированный 3D-принтер для печати человеческих органов. Перевозчика могут привлечь к ответственности. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Товар прибыл в Россию из Финляндии в качестве экспресс-груза. Сведения о принтере отсутствовали в сопроводительных документах. Стоимость груза составляет около 25 тыс. долларов США.

За сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о перемещаемых товарах перевозчика могут привлечь к ответственности.

Фото: Санкт-Петербургская таможня