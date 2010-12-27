Петербуржец отправится в колонию на 3,5 года за удар в спину полицейского

Дитель Петербурга оскорбил и ударил полицейского, за что отправится в колонию строгого режима.

Петербуржец отправится в колонии на 3,5 года за удар полицейского в спину.

Горпрокуратура сообщает, что в апреле 2017 года мужчина неадекватно отреагировал на просьбу сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские пытались снять с поезда пьяного пассажира, с чем он был явно не согласен. Мужчина начал оскорблять полицейских, однако на это дело не закончилось. Пьяный совершил удар в спину сотруднику полиции, после чего его задержали.

В отношении буйного пассажира возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям - применение насилия и публичные оскорбления. Кроме того, мужчина ранее был судим и находился на условно-досрочном освобождении.

Суд вынес приговор в виде 3,5 лет колонии строгого режима.