Нетрезвая женщина пустила пулю в лоб своему сожителю в Токсово

Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии.

В пятницу, 11 сентября, в Токсово произошел конфликт со стрельбой. Женщина завершила ссору со своим сожителем с помощью пистолета во время застолья. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, продавец-консультант сама сообщила о том, что выстрелила своему сожителю в голову в их квартире на Привокзальной улице. Сообщение в дежурную часть поступило примерно в 20:33.

Пострадавший был экстренно доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Его возлюбленная тем временем помещена в изолятор.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV