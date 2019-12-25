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Нетрезвая женщина пустила пулю в лоб своему сожителю в Токсово
Сегодня, 13:58
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lizapoluda

Нетрезвая женщина пустила пулю в лоб своему сожителю в Токсово

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Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии.

В пятницу, 11 сентября, в Токсово произошел конфликт со стрельбой. Женщина завершила ссору со своим сожителем с помощью пистолета во время застолья. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, продавец-консультант сама сообщила о том, что выстрелила своему сожителю в голову в их квартире на Привокзальной улице. Сообщение в дежурную часть поступило примерно в 20:33.

Пострадавший был экстренно доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Его возлюбленная тем временем помещена в изолятор.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказали о том, что в Кингисеппе отец ударил своего сына ножом в грудь.

Фото:  Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область, стрельба, токсово
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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