Netflix в одном видео показал все трансформации оборотней из сериала "Порядок"

На официальном канале Netflix опубликовано видео, в котором по порядку собраны все трансформации оборотней.

В марте успешно стартовал еще один сериал от Netflix - "Порядок" (THE ORDER).

В первом сезоне сериала "Порядок" 10 серий. В сериале рассказывается о студенте первокурснике колледжа, который узнает о тайном обществе "голубой розы", которая борется с оборотнями. Сейчас на официальном канале Netflix появилось новое видео со сценами из сериала, где собраны все трансформации оборотней из первого сезона.

Как сообщает Netflix, этих трансформаций 21 и все они показаны в этом видео по порядку.

Видео: Netflix