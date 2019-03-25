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Netflix в одном видео показал все трансформации оборотней из сериала "Порядок"

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На официальном канале Netflix опубликовано видео, в котором по порядку собраны все трансформации оборотней.

В марте успешно стартовал еще один сериал от Netflix - "Порядок" (THE ORDER).

В первом сезоне сериала "Порядок" 10 серий. В сериале рассказывается о студенте первокурснике колледжа, который узнает о тайном обществе "голубой розы", которая борется с оборотнями. Сейчас на официальном канале Netflix появилось новое видео со сценами из сериала, где собраны все трансформации оборотней из первого сезона.

Как сообщает Netflix, этих трансформаций 21 и все они показаны в этом видео по порядку. 

Видео: Netflix

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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