Netflix показали трейлер фильма "Рубеж мира"

Премьера сериала запланирована на 24 мая 2019 года.

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер фантастического фильма "Рубеж мира". Сюжет картины развернется вокруг четырех подростков, которые объединяются, чтобы победить инопланетных захватчиков.

Режиссером ленты стал постановщиков "Ангелов Чарли" МакДжи. Главные роли исполнили Линн Коллинс, Аннабет Гиш, Пьюнем Пэйтел, Майкл Бич, Тони Кавалеро, Дин Джаггер III и другие. Премьера "Рубежа мира" запланирована на 24 мая 2019 года.

Это далеко не первый проект Netflix, в котором главные роли сыграют подростки. Ранее компания показала трейлер фантастического сериала "Общество" про детей в мире без взрослых, а также видеосинопсис "Когда они нас увидят" про подростков обвиненных в насилии.

Видео: Netflix