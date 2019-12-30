Netflix показал финальный трейлер сериала "Дракула"

Новый сериал появится на стриминговом сервисе уже завтра.

На Netflix был опубликован последний трейлер мини-сериала BBC "Дракула", создателями которого являются шоураннеры сериала "Шерлок" Марк Гэтисс и Стивен Моффат. "Дракулу" показали в эфире британского телевидения, а всему миру сериал будет доступен 4 января на стриминговой платформе Netflix.

Главную роль адаптации рассказа Брэма Стокера исполнил Клас Банг. В главных ролях также заняты Джон Хеффернан, Долли Уэллс, Джонатан Арис и другие актеры.

Судя по отзывам из соцсетей, британские зрители восхитились и ужаснулись качественно поставленным сериалом с зомби, кровожадными невестами и превращениями Дракулы в волка.

Видео: Netflix / YouTube