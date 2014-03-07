Полиция проверяет обстоятельства конфликта на проезжей части.

Несколько кавказцев остановились на дороге, станцевали лезгинку и были избиты. Роликом в социальных сетях поделился Telegram-канал НТВ. По данным СМИ, инцидент произошел в Краснодаре. На группу танцоров напали неизвестные местные жители. также отмечается, что пострадавших облили перцовкой. На кадрах видно, что к мужчинам подходит группа лиц, а после начинается конфликт с применением силы.

Так и надо. На Красноармейской не должна быть лезгинка.. авторы ролика

В пресс-службе МВД России по Краснодару со ссылкой на начальника Артема Коноваленко рассказали о том, что конфликт на проезжей части действительно зафиксирован полицией. Телеканал "360" сообщил, что избиение произошло на Красноармейской улице ночью 24 февраля. В настоящее время оперативники устанавливают участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Фото и видео: TikTok / kirill_1_7_1