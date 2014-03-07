  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:17
99
lesjasap
Код вставки плеера

Несколько кавказцев остановились на дороге, станцевали лезгинку и были избиты

0 0

Полиция проверяет обстоятельства конфликта на проезжей части.

Несколько кавказцев остановились на дороге, станцевали лезгинку и были избиты. Роликом в социальных сетях поделился Telegram-канал НТВ. По данным СМИ, инцидент произошел в Краснодаре. На группу танцоров напали неизвестные местные жители. также отмечается, что пострадавших облили перцовкой. На кадрах видно, что к мужчинам подходит группа лиц, а после начинается конфликт с применением силы.

Так и надо. На Красноармейской не должна быть лезгинка..

авторы ролика

В пресс-службе МВД России по Краснодару со ссылкой на начальника Артема Коноваленко рассказали о том, что конфликт на проезжей части действительно зафиксирован полицией. Телеканал "360" сообщил, что избиение произошло на Красноармейской улице ночью 24 февраля. В настоящее время оперативники устанавливают участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Краснодаре полностью ликвидировали пожар на складах.

Фото и видео: TikTok / kirill_1_7_1

Теги: кавказцы, краснодар, лезгинка, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии