Несколько кавказцев остановились на дороге, станцевали лезгинку и были избиты. Роликом в социальных сетях поделился Telegram-канал НТВ. По данным СМИ, инцидент произошел в Краснодаре. На группу танцоров напали неизвестные местные жители. также отмечается, что пострадавших облили перцовкой. На кадрах видно, что к мужчинам подходит группа лиц, а после начинается конфликт с применением силы.
Так и надо. На Красноармейской не должна быть лезгинка..
авторы ролика
В пресс-службе МВД России по Краснодару со ссылкой на начальника Артема Коноваленко рассказали о том, что конфликт на проезжей части действительно зафиксирован полицией. Телеканал "360" сообщил, что избиение произошло на Красноармейской улице ночью 24 февраля. В настоящее время оперативники устанавливают участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Краснодаре полностью ликвидировали пожар на складах.
Фото и видео: TikTok / kirill_1_7_1
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все