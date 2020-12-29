Спасатели в Краснодаре оказали помощь еноту, забравшемуся на столб ЛЭП

Для спасения была использована автовышка.

Сотрудники муниципальной службы спасения оказали помощь еноту, который забрался на столб линии электропередач. Об этом ТАСС рассказал начальник управления гражданской защиты администрации города Виталий Казликин.

Была использована автовышка, которая стоит у нас на боевом дежурстве в муниципальной службе спасения, енот испугался и принял меры к самостоятельному спуску. Виталий Казликин

Енот после этого слез сам и убежал на чей-то частный участок, животное не пострадало.

В США еноты проникли в отделение банка.

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